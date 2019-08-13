Can Yücel 20’nci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Can Yücel, 12 Ağustos 1999 yılında kanser nedeniyle tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Usta şair için, 20’nci ölüm yıl dönümünde, Uluslararası Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, 9’ncu Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, UKKSA Başkanı Nevzat Metin, onlarca yazar ve şair ile Can Yücel’in sevenleri katıldı. Ünlü heykeltraş Mehmet Aksoy tarafından yapılan Yücel’in anıt mezarına çelenk bırakıldıktan sonra konuşmalar yapıldı.

TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, yaptığı konuşmada “Can, bizim şiirimizin en önemli şairlerinden biridir. Can’ın şiiri bir dil şiiridir. Dil ile söyleyen, dille yazan, dili şiire çeviren bir şairdir. Gündelik sözcüklerimizi şiir diliyle anlatabilen bir şairdir. Can, özellikle İstanbul ağzıyla konuşur. İstanbul ağzındaki bütün argoları, küfürleri şiir diliyle anlatır. Can Yücel’in şiirleri, bence şiirin aslıdır. Can Yücel politik, ekonomik, günlük yaşamımıza yansıyan her türlü olayı alaycı bir dille bize aktaran bir şairdir” dedi.

/evrensel/