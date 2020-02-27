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“Can Taşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz”

Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü öncülüğünde Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Hayvan Hakları Koruma Federasyonu ortaklığında hazırlanan “Can Taşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz” projesinin protokolü imzalandı. 

“Can Taşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz”

Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü öncülüğünde Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ve Karadeniz Hayvan Hakları Koruma Federasyonu ortaklığında hazırlanan “Can Taşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz” projesinin protokolü imzalandı. 

27 Şubat 2020 Perşembe 00:34
“Can Taşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz”

Törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi,  “Can Taşıyoruz, Hayatı Paylaşıyoruz protokolünü hayata geçiriyoruz. İnancımızda ‘Yaradılanı severiz yaradandan ötürü’ diye bir anlayış vardır. Hayvan hakları konusunda bir bilinç oluşturmak, üniversitemizin hayvan dostu olmasını sağlamak, bütün yaratılanlara merhametli muamele etmek için iş ve güç birliği yapıyoruz. ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin’ diye bir hadis-i şerifimiz var. Dolayısıyla biz başka insanlara, başka hayvanlara, başka canlılara ne kadar merhametle muamele edersek bize de mutlaka iyi bir yansıması olacaktır. Bu işbirliğinin bir yönü de başka canlılara merhametle muamele etmektir. Bu güzel işbirliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Proje ile çalıştay, saha ziyaretleri, seminerler yapılacak Çorum’da bu alanda yeterliliğini görmek amacıyla SWOT analiz yapılacak. Yapılacak çalış tay ile sokak hayvanları için yapılması planlanan doğal yaşam alanı çalışmaları değerlendirilecektir. Ayrıca işbirliği kapsamında 5199 sayılı kanunun da tanıtımı yapılacak.
Toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karadeniz Hayvan Hakları Koruma Federasyonu temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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