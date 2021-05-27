Can kardeşler iş makinası vearaç filosunu güçlendiriyor

Ofisi Kale Mahallesi Cengiztopel Caddesi’nde bulunan Can Hafriyat ve Dırcan İnşaat, hafriyat, inşaat ve nakliyat işlerinde Çorum’un dışına taşarak, bölge kentlerine de hizmet vermeye başladı.

Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla sürdürülebilir bir büyüme örneği sergileyen Grup, Türkiye’nin güçlü ve saygın şirketleri arasındaki yerini alıyor.

İsmail Can, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: “Şirketimiz; inşaat-taahhüt, hizmet işkollarında faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Şirketimiz bugün kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağlayıcı, örnek bir girişimci ve güçlü bir ulusal yatırımcı olarak dikkat çekmektedir.”



“İnşaat-taahhüt işkolunda faaliyet gösteren Şirketimiz, Grubun ana şirketi ve itici gücüdür. 5 yıllık iş deneyimini, mali gücünü ve teknik yetkinliklerini kullanarak sayısız projeyi başarıyla tamamlamıştır. Şirketin iş portföyünde; ulaştırma ve altyapı projeleri başta olmak üzere, tarım ve enerji projeleri ile bina, konut ve endüstriyel tesis projeleri yer almaktadır.”



(Haber Merkezi)

