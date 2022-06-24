Çampınar’da birlik konseri 

Köyde birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile düzenlenecek olan konser 10 Temmuz 2022 Pazar günü 18.00 ile 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Konsere Halk Müziği sanatçıları Nilüfer Sarıtaş, Hamza Can İşçi, Ergül Turab Kuru, Uğur Aslan, Aşık Dursun Sarı, Serkan Olgun, Melisa İşçi katılarak, birbirinden güzel türküler seslendirecekler.

Osmancık Çampınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği, tüm Osmancık ve Çorum halkını köylerinde yapılacak olan geceye davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

