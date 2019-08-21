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Çamlıpınar Köyü şenlendi

Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Çamlıpınar Köyü’nde her yıl geleneksel hale getirilen Harman Şenliği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Çamlıpınar Köyü şenlendi

Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Çamlıpınar Köyü’nde her yıl geleneksel hale getirilen Harman Şenliği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:16
Çamlıpınar Köyü şenlendi

İstanbul’da faaliyet gösteren Laçin Çamlıpınar Köyü ve Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Al ve Çamlıpınar Köyü Muhtarı İlhan Erdağ’ın evsahipliğinde düzenlenen Harman Şenliği yine köy halkı başta olmak üzere çevre köylerin ve şehir dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Köylülerin birlik beraberlik içinde kaynaşmalarına vesile olmak adına geleneksel hale getirilen Harman Şenliği’ne Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, Laçin İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Biçer, siyasi parti temsilcileri, İlçe Belediye Meclis üyeleri, köy muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan şenlikte konuklar ünlü sanatçı Yusuf Harputlu eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler. Elif Yalçın Ülger’in de türküleriyle renk kattığı gece geç saatlere kadar sürdü.

Şenlikte açılış konuşmasını yapan Çorum Laçin Çamlıpınar Köyü ve Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Al, birlik ve beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çamlıpınar Köyü Muhtarı İlhan Erdağ ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Erdağ katılımcılara da teşekkür etti.

Geleneksel olarak yapılan Harman Ağası seçiminde 17 bin TL veren Meryem Erdağ 2019 yılı Harman Hanımağası oldu.

Gecenin sonunda Yusuf Harputlu sahnede köy gençlerinden Murat ve Merve’nin evlilik teklifine şahitlik etti. Şenlikte gurbetteki Çamlıpınarlıların memleket hasreti türkü ve halaylar eşliğinde oldu. Etkinlik birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde coşkuyla sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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