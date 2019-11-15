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Çamlık Caddesi’nde araçlara zarar verdiler

Çorum’da polis lojmanının bulunduğu, Vali Konağı ve Atatürk Anıtı’nın yakınında yer alan Çamlık Caddesi üzerinde çok sayıda araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Çamlık Caddesi’nde araçlara zarar verdiler

Çorum’da polis lojmanının bulunduğu, Vali Konağı ve Atatürk Anıtı’nın yakınında yer alan Çamlık Caddesi üzerinde çok sayıda araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

15 Kasım 2019 Cuma 19:46
Çamlık Caddesi’nde araçlara zarar verdiler

Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi Yunus Emre Parkı girişinde park halinde bulunan araçlar çok sayıda aracın kaput ve kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından çizilerek zarar verildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde araçlarını kontrol eden vatandaşlar, yol kenarına park ettikleri otomobillerinin kaput ve kapılarının çizildiğini fark etti. Yandaki araçların da çizildiğini gören vatandaşlar, polise ve komşulara durumu bildirerek zarar gören araçların sahipleriyle iletişime geçti.

Polis olay yerinde inceleme başlattı ve cadde sakinleriyle görüşerek olayı gerçekleştiren Vandalları bulmak için soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili bilgisine başvurduğumuz araç sahipleri yaklaşık 20 yıldır bölgede oturduklarını, çevrede çok sayıda kamera, Vali Konağı, Polis Lojmanı, Yunus Emre Parkı ve Öğretmenevi gibi kurumların bulunmasına rağmen son bir yıl içinde araçlarının 2-3 kez zarar gördüğünü dile getirdi.

(Selda FINDIK)

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