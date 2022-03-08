Camiye sığınan kadın polisi harekete geçirdi

Olay Karakeçili Mahallesi, Karakeçili Sokak’ta bulunan İnayetullah Camiinde meydana geldi. Görgü tanıkları genç kadının uzun süre dışarıda bekledikten sonra camiye girdiğini ve şüpheli hareketleri nedeniyle ihbarda bulunduklarını söyledi. G.A., işlem yapmak üzere karakola götürüldü.

(Yusuf ÇINAR)

