Camiye sığınan kadın polisi harekete geçirdi
Çorum’da elinde çanta ile camiye giren şüpheli kadın polisi harekete geçirdi.
Güncel 08.03.2022, 15:31
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Olay Karakeçili Mahallesi, Karakeçili Sokak’ta bulunan İnayetullah Camiinde meydana geldi. Görgü tanıkları genç kadının uzun süre dışarıda bekledikten sonra camiye girdiğini ve şüpheli hareketleri nedeniyle ihbarda bulunduklarını söyledi. G.A., işlem yapmak üzere karakola götürüldü.
(Yusuf ÇINAR)
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