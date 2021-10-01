“Camilerin misyonu, birliğin ve huzurun tesisine katkı sağlamak”

Vali Mustafa Çiftçi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, camilerin, toplumsal hayatta çok önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Din görevlilerinin de aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı bilinçlendirdiğini vurgulayan Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Camilerimiz, müminlerin günde beş vakit gelip orada hayat buldukları; dini ve milli değerlerimizin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlardır. Bu yönüyle camilerimiz toplumsal hayatta çok önemli bir misyon üstlenmiş, birlik ve beraberlik içinde ibadet edilmesinde, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim-irfan sahibi ahlaklı bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur.

Bu kutsal mekanlarımızın yanı sıra din görevlilerimiz de aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızın bilinçlendirilmesi, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev ifa etmektedirler. Din hizmetlerinin yanında sosyal hayatın her safhasında halkımızın hizmetinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla din görevlilerimiz toplumda saygın bir yere sahiptirler.

Bu duygu ve düşüncelerle 1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; değerli din görevlilerini fedakârane hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.” (Haber Merkezi)

