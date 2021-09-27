Camiler ve din görevlileri haftası kutlanacak

Toplantıda, 1-7 Ekim tarihleri arası yapılacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile 29-31 Ekim tarihleri arası gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dolayısıyla yürütülecek faaliyetler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Çorum İl Müftüsü Vekili Müftü Yardımcısı Adem Aygül başkanlığında yapılan toplantıya İl Müftü Yardımcıları Adnan Zeki Bıyık, Fatih Kaya, Yıldız Üveyik ile şube müdürleri, din hizmetleri uzmanı, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şube temsilcileri katıldı. (Haber Merkezi)

