Camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Şehir merkezinde yer alan tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Çorum Belediyesi, Ramazan öncesinde bu çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Sene boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarımızı, Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala daha da yoğunlaştırdık. Daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerin gerçekleştirilebilmesi için ekibimizle her noktayı titizlikle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla camilerimize gelip ibadet edebilirler.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

