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“Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun”

Sungurlu’da 2019 yılı Yaz Kur'an Kursları; “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun” sloganıyla başladı.

“Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun”

Sungurlu’da 2019 yılı Yaz Kur'an Kursları; “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun” sloganıyla başladı.

23 Haziran 2019 Pazar 18:17
“Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun”

Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği “Yaz Kur'an Kursları”, ülke genelinde 90 bini aşkın cami ile binlerce Kur'an kursunda açıldı.

Sungurlu’da da açılan Kur’an kurslarına başvuru yapan çocuklar camilere akın etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami ve Kur'an kurslarında görev yapan personel marifetiyle Yaz Kur'an Kurslarına gelen çocuklara tecvitli Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor, kısa sure ve dualarla birlikte beş vakit namazın nasıl kılındığını öğretiyor.

Başkanlık her yıl camiye gelen öğrencilere ücretsiz ‘Dinimi Öğreniyorum’ ders kitabı ve ‘Etkinlik Kitabı’ dağıtıyor.

Yaz Kur'an Kurslarına gelen öğrencilere yönelik her yıl ihtiyaca göre yeni programlar geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ‘2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygula Esasları’nı yayınladı.

Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına kaydettirmek isteyen veliler, camiler ve müftülüklere başvurabilecek. (Haber Merkezi)

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