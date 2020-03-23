Camiden “Evde Kal” çağrısı

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile İl Müftülüğü, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla iş birliği kararı aldı. Karar kapsamında her gün öğle ve ikindi ezanlarının ardından kentteki camilerin minarelerinden devletin salgına karşı aldığı tedbirlere uyulması yönünde anons yapılacak.

Camilerden yapılan anonsta, “Bu süreçte ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeli, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeli, vaktimizi evlerimizde geçirmeli ve çocuklarımızın da dışarıda olmamasına özen göstermeliyiz” denildi.

ERBAŞ’TAN DUA ÇAĞRISI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptığı açıklama sonrasında yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş vatandaşları dua etmeye davet ettiği paylaşımında şunları kaydetti:“Koronavirüs (Covid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum”

(Haber Merkezi)