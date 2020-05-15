Camide namaz 12 Haziran günü başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon programında katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Erbaş “12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada daha Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.

(Haber Merkezi)