Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 31°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99768
ALTIN
388.139
DOLAR
6.8976
STERLİN
8.3721
EURO
7.4601
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi
Yerde yatan adamı görenler polisi aradı
Yerde yatan adamı görenler polisi...
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı

Camide namaz 12 Haziran günü başlıyor

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:32
37 Okunma
Camide namaz 12 Haziran günü başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon programında katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Erbaş “12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada daha Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
48 kişi hayatını kaybetti
48 kişi hayatını kaybetti
Göletlere balık bırakıldı
Göletlere balık bırakıldı
Ahlatcı’dan hemşirelere karanfil
Ahlatcı’dan hemşirelere karanfil
Gülben Ergen YouTube’da
Gülben Ergen YouTube’da
Estetiksiz oyunculuk
Estetiksiz oyunculuk
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -12-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -12-

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim