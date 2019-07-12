Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97098
ALTIN
259.505
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1775
EURO
6.4543

Cami ibadete kapandı

Çorum’da etkili olan şiddetli fırtınanın ardından minaresi yıkılan tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camisi ibadete kapatıldı.

Cami ibadete kapandı

Çorum’da etkili olan şiddetli fırtınanın ardından minaresi yıkılan tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camisi ibadete kapatıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:35
Cami ibadete kapandı

Önceki gün bastıran şiddetli yağış ve fırtına şehrin çeşitli bölgelerinde hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camisi’nin minaresi sokağın ortasına devrildi. Devrilmenin etkisiyle caminin çatı kısmının bir bölümü zarar görürken, giriş kapası ise yıkılmıştı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tarihi cami bugün ibadete kapatıldı. Fırtınadan etkilenen caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, yıkılan caminin yeniden yapılabilmesi için çalışmalara başlandı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer de camiye gelerek incelemelerde bulundu. Caminin bir süre ibadete kapalı kalacağını dile getiren Müftü Biçer, yapılacak incelemenin ardından caminin minaresinin yeniden yapılarak hizmete açılması için çalışma yapılacağını ifade etti.

Fırtına başladığı sırada evinde olduğunu dile getiren Ömer Sarıoğlu, “Fırtına başladı. Sesler duymaya başladım. Sonra evimin balkona çıkınca minareden sesler gelmeye başladı. O sırada ben içeri kaçtım. Minare evin üzerine doğru gelmeye başladı sokağa düştü” dedi.

Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç ise “Namaz bitti, bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldı” diye konuştu.

Geçici süre ibadete kapatılan camide tadilat çalışması başlatıldı.

(İHA)

İlgili Haberler
Prof. Öztürk, Kaya ve Kavuncu ile görüştü
Prof. Öztürk, Kaya ve Kavuncu ile görüştü
“İpoteğe dayalı kredi sistemi KGF ile geride kaldı”
“İpoteğe dayalı kredi sistemi KGF ile geride kaldı”
Gelin de, damat da masa tenisi antrenörü olunca…
Gelin de, damat da masa tenisi antrenörü olunca…
Saat Kulesi’nde renkli görüntüler
Saat Kulesi’nde renkli görüntüler
“Süs havuzları” uyarısı
“Süs havuzları” uyarısı
Tam kadro “fırtına” mesaisi
Tam kadro “fırtına” mesaisi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim