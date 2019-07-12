Cami ibadete kapandı

Önceki gün bastıran şiddetli yağış ve fırtına şehrin çeşitli bölgelerinde hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camisi’nin minaresi sokağın ortasına devrildi. Devrilmenin etkisiyle caminin çatı kısmının bir bölümü zarar görürken, giriş kapası ise yıkılmıştı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tarihi cami bugün ibadete kapatıldı. Fırtınadan etkilenen caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, yıkılan caminin yeniden yapılabilmesi için çalışmalara başlandı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer de camiye gelerek incelemelerde bulundu. Caminin bir süre ibadete kapalı kalacağını dile getiren Müftü Biçer, yapılacak incelemenin ardından caminin minaresinin yeniden yapılarak hizmete açılması için çalışma yapılacağını ifade etti.

Fırtına başladığı sırada evinde olduğunu dile getiren Ömer Sarıoğlu, “Fırtına başladı. Sesler duymaya başladım. Sonra evimin balkona çıkınca minareden sesler gelmeye başladı. O sırada ben içeri kaçtım. Minare evin üzerine doğru gelmeye başladı sokağa düştü” dedi.

Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç ise “Namaz bitti, bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldı” diye konuştu.

Geçici süre ibadete kapatılan camide tadilat çalışması başlatıldı.

(İHA)