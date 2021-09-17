Cami cemaatine Ahilik Pilavı ikram edildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma Namazı öncesi Ulucami’de şehitlerimiz ve ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazının ardından ise kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi. Ulucami, Huzur Cami, Esnaf Evleri Cami, Sanayi Sitesi Cami, Hıdırlık Cami ve Abdibey Camileri önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik Pilavı, Esnaf Odası Başkanları tarafından cemaate dağıtıldı.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da, Sanayi Sitesi Cami önünde vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, burada yaptığı açıklamada, Birlikleri tarafından hazırlanan yaklaşık 12 bin kişilik Ahilik pilavının her yıl geleneksel olarak cami cemaatine dağıtıldığını söyledi.

Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu dile getiren Gür, “Ahinin gönlü bol, sofrası açık olması lazım. Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cemaate Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum. Allah tekrarına kavuştursun” dedi.

Başkan Gür ayrıca Ahilik Haftası’na verdiği destek için başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm Esnaf Odası Başkanlarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

