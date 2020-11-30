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Çamdeğirmeni 3. ve 4. Sokak yeni asfaltına kavuşuyor

Çorum Belediyesi, Çamdeğirmeni 3. ve 4. Sokaklarda asfalt çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında bu iki sokağın asfaltı tamamen yenilenecek.

Güncel 30.11.2020, 00:52
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Çamdeğirmeni 3. ve 4. Sokak yeni asfaltına kavuşuyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kazı çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulundu, Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Çamdeğirmeni 3. ve 4. Sokaklardaki asfalta zaman içerisinde bozulmalar meydana geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kazı çalışmalarının ardandan asfaltın tamamen yenileneceğini belirtti. Başkan Aşgın, “330 metre uzunluğundaki bu sokaklarda yenileme çalışmalarımıza başladık. Şehrimizin birçok yerinde olduğu gibi bozuk altyapıya da müdahale ediyoruz. Asfalt sezonu kapanmadan program dahilinde planlanan tüm sokak ve caddelerimizi yetiştirmek için çalışma arkadaşlarımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Çamdeğirmeni 3 ve 4. sokaklardaki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.

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