Çam’dan birim amirlerine park ve yemek yeri ayrıcalığına tepki 

Yine Çorum Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün talimatı ile birim amirlerine ayrı yerde ve masalarına servis yapılmak suretiyle protokol yemek yeri oluşturulduğunu, diğer personelin yemek yiyebilmesi için dinlenme süreleri içerisinde dakikalarca ayakta beklemeye mahkum edildiğini anlatan Hayati Çam, Valilik’te kast sisteminin uygulanmaya konulduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla Adalet Bakanlığı koordinatörlüğünde “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” söylemi ile İnsan Hakları Eylem Planı’nın hayata geçirilmesine başlanıldığını belirten Çam, insan haklarının temelinin ise eşitlikten geçtiğini söyledi.

Yapılan uygulamanın ne anayasaya, ne uluslararası hukuka, ne de İslam’a uymadığının altını çizen Çam, “02.11.2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine dayanarak, ülkemizde insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini önlemek için gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarım yetkili mercilere bildirmek, toplumu ve uygulayıcıları eğitmek, konu ile ilgili Devlet Bakanlığınca verilen görevleri yerine getirmek amacıyla Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde İnsan Hakları İl ve ilçe Kurulları oluşturulmuştur.

Valilik yemekhanesi ve Valilik önüne araç park etme konularında ayrımcılığa son verilmelidir. Ayrımcılık yapılacaksa kadınlar, yaşlılar, engelliler ve harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için yapılmalıdır. Aksi halde İl İnsan Hakları Kurulu’nu bünyesinde bulunduran Çorum Valiliği insan hakları konusunda inandırıcılığını kaybedecektir.” (Haber Merkezi)

