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Cama çıkıp atladı

Çorum’da lise öğrencisi  genç kız öğrenim gördüğü okulun penceresinden  aşağıya atladı.

Cama çıkıp atladı

Çorum’da lise öğrencisi  genç kız öğrenim gördüğü okulun penceresinden  aşağıya atladı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:10
Cama çıkıp atladı

Olay  bir  İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. İddialara göre,15 yaşındaki E.Y., okulda erkek arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pencereye çıkan E.Y., 2 kattan atlamaya çalıştı. Durumu fark eden arkadaşları, genç kızı vazgeçirmeye çalıştı. İkna çabalarına rağmen genç kız, ikinci kattan aşağı atladı. Olayı gören bahçedeki öğretmen ve öğrenciler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Y.’ye ilk müdahaleyi burada yaptı. Genç kız, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

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