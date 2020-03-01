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Çam Yarması’ndan Çorumspor’a 1 milyon 250 bin lira taahhüdü

“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler” isimli komedi filminin fragmanının cumartesi günü YouTube’de görücüye çıkması nedeniyle Hitit Kaymak Cafe'de bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çam Yarması’ndan Çorumspor’a 1 milyon 250 bin lira taahhüdü

“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler” isimli komedi filminin fragmanının cumartesi günü YouTube’de görücüye çıkması nedeniyle Hitit Kaymak Cafe'de bilgilendirme toplantısı yapıldı.

01 Mart 2020 Pazar 22:02
Çam Yarması’ndan Çorumspor’a 1 milyon 250 bin lira taahhüdü

Filmin Yapımcısı Murat Kuşçu, çekimleri Çorum ve İskilip’te tamamlanan filmin fragmanının YouTube’da yayınlanmaya başladığını belirterek Çorumluların da desteği ile 10 Nisan tarihinde sinemalarda olacak filmde en az 1 milyon izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Filmin 1 milyon izleyiciyi aşması halinde Çorum Futbol Kulübü’ne 1 milyon 250 bin lira destekte bulunacaklarını anlatan Murat Kuşçu, konuşmasında İdlib’de Türk birliğine yapılan saldırı sonucu çok sayıda askerin şehit olması nedeniyle de morallerin çok bozuk olduğunu, yaşanan olayın tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyledi. Millet olarak daha güçlü olabilmemiz için kenetlenmek gerektiğini dile getiren Kuşçu, “Öncelikle filmin gelirinden bağış yapacağımız kurumları doğru seçmemiz çalışmalarımıza anlam kattı. Filmin gelirinden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik Vakıflarına da destek olacağız. Bu işlerin sağı-solu partisi yok. Hep birlikte olacağız” dedi.

Çam yarması filminin sosyal medyada 30 milyon izlendiğini anlatan Kuşçu, 2. Bölümden de umutluyuz. 10 Nisan tarihi bizim için önemli bir tarih. Çorumun tanıtımına da büyük katkı sağlayacak olan filme tüm Çorumlular da sahip çıkmalı” dedi. (Haber Merkezi)

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