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Çam Yarması Ekibi, muhtarlarla buluştu

Çam Yarması – 2 Bitik Kardeşler isimli komedi türü sinema filminin yapımcısı Murat Kuşçu, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, film hakkında istişarede bulundu.

Çam Yarması Ekibi, muhtarlarla buluştu

Çam Yarması – 2 Bitik Kardeşler isimli komedi türü sinema filminin yapımcısı Murat Kuşçu, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, film hakkında istişarede bulundu.

09 Şubat 2020 Pazar 21:12
Çam Yarması Ekibi, muhtarlarla buluştu

Hitit Kaymak Cafe Restaurant’ta düzenlenen kahvaltılı buluşmaya ise mahalle muhtarları yoğun katılım gösterdi. Toplantıda konuşan HMK Yapımcısı Murat Kuşçu, filmden elde edilecek gişe hasılatının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik Vakfı, Şehit Aileleri, AFAD, KADEM ve Engelliler Derneği’ne bağış yapacaklarını söyledi. “Umut ediyoruz ki seyirci rekoruna imza atarız” diyen Kuşçu, bunula birlikte yardım miktarının da üst sevide olmasını çok istediklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

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