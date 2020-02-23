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Çam Yarması 2 filminin galası yapıldı

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler isimli filmin galası gerçekleştirildi.

Çam Yarması 2 filminin galası yapıldı

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler isimli filmin galası gerçekleştirildi.

23 Şubat 2020 Pazar 19:08
Çam Yarması 2 filminin galası yapıldı

Geçtiğimiz Cuma günü Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen galaya İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Baro Başkanı Kenan Yaşar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, bazı Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, iş adamları, ünlü oyuncular ile çok sayıda davetli katıldı.

Galada konuşan HMK Film Yapımcısı Murat Kuşçu, çekimleri Çorum ve İskilip’te tamamlanan filme katkı sunanlara teşekkür etti. Filmin ailece izlenebilecek bir komedi filmi olduğunun altını çizen Kuşçu, başta tüm Çorum halkı olmak üzere herkesin filme sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Filmin 10 Nisan’da vizyona gireceğini ifade eden Kuşçu, emeklerinin boşa gitmemesi halinde Çorum’da film çekmeyi sürdüreceklerini söyledi. Filmden elde edilecek gelirin bir kısmını da başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Şehit Aileleri, AFAD, KANDER ve Engelli Derneklerine bağışlayacaklarını vurgulayan Murat Kuşçu, bu bağış fikrinin tüm yapımcılara örnek olmasını istedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise yaptıkları konuşmalarında, tüm Çorum halkından filme sahip çıkmalarını istediler.

(Haber Merkezi)

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