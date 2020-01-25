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“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler”e lansman

“Çam Yarması – 2 Bitik Kardeşler” isimli komedi türü sinema filminin basın lansmanı bugün yapılacak.

“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler”e lansman

“Çam Yarması – 2 Bitik Kardeşler” isimli komedi türü sinema filminin basın lansmanı bugün yapılacak.

25 Ocak 2020 Cumartesi 01:05
“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler”e lansman

Tüm Çorumluların merakla beklediği filmin lansmanına ünlü oyuncuların da eşlik edeceği öğrenilirken, filmin yapımcısı Murat Kuşçu, çekimleri Çorum ve İskilip’te tamamlanan filmin lansmanında film afişinin de görücüye çıkacağını söyledi.

Filmin başlangıcında Çorum’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine de yer vereceklerini belirten Murat Kuşçu, filmin ise Mart ayında vizyona gireceğini dile getirdi. Komedi filminde küfürden uzak durduklarını ve 7’den 70’e herkesin izleyebileceği bir aile filmi olduğunun altını çizen Murat Kuşçu, vizyonda milyonlara ulaşma hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

Filmin lansmanı ise bugün saat 19.00’da Hitit Kaymak Kafe’de gerçekleşecek.

(Haber Merkezi)

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