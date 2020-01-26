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“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler”e lansman

“Çam Yarması – 2 Bitik Kardeşler” isimli komedi türü sinema filminin basın lansmanı geçtiğimiz hafta sonu Hitit Kaymak Kafe’de yapıldı.

“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler”e lansman

“Çam Yarması – 2 Bitik Kardeşler” isimli komedi türü sinema filminin basın lansmanı geçtiğimiz hafta sonu Hitit Kaymak Kafe’de yapıldı.

26 Ocak 2020 Pazar 20:05
“Çam Yarması- 2 Bitik Kardeşler”e lansman

Tüm Çorumluların merakla beklediği filmin lansmanına oyuncu Mülayim Çimen ve filmin yapımcısı Murat Kuşçu katıldı.

Filmin başlangıcında Çorum’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine de yer verildiğin belirten Murat Kuşçu, Mart ayının sonuna doğru filmin vizyona gireceğini dile getirdi. Komedi filminde küfürden uzak durduklarını ve 7’den 70’e herkesin izleyebileceği bir aile filmi olduğunun altını çizen Murat Kuşçu, vizyonda milyonlara ulaşma hedefinde olduklarını sözlerine ekledi. (Taner ŞİMŞEK)

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