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Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler galası yarın

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler isimli komedi filminin galası yarın Çorum’da yapılacak. Filmin büyük bölümünün çekildiği İskilip’te ise 22 Şubat 2020 Cumartesi günü ikinci bir gala düzenlenecek.

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler galası yarın

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler isimli komedi filminin galası yarın Çorum’da yapılacak. Filmin büyük bölümünün çekildiği İskilip’te ise 22 Şubat 2020 Cumartesi günü ikinci bir gala düzenlenecek.

20 Şubat 2020 Perşembe 00:21
Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler galası yarın

Çorumluların merakla beklediği filmin galasına ünlü oyuncuların da eşlik edeceği ve filmin fragmanının da Çorum ve İskilip’teki galada görücüye çıkacağı ifade edildi.

Görkemli bir organizasyonla Çorum’da bir ilkin yapılacağı belirtilen galada ayrıca sürprizler yaşanacak. Yarın akşam Hanoğlu Konağı’ndaki galaya ulusal basından magazin temsilcileri de davet edildi.

Ulusal düzeyde çeşitli misafirlerin de davet edildiği Çorum galasının ilimizin tanıtımı için bir fırsat olduğunu söyleyen Yapımcı ve Yönetmen Murat Kuşçu, filmin vizyon tarihinin galada açıklanacağını dile getirdi.

Komedi filminde küfürden uzak durduklarını ve 7’den 70’e herkesin izleyebileceği bir aile filmi olduğunun altını bir kez daha çizen Kuşçu, vizyonda milyonlara ulaşma hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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