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Çam: “Vatandaş faturasını soğan, sarımsakla ödemiyor”

BASK İl Temsilcisi Hayati Çam, Haziran 2020 dönemi enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; memur ve emeklilerinin 2020 yılının ikinci ayında ısmarlama enflasyona rağmen % 1.75 alacağının doğduğunu açıkladı.

Güncel 08.07.2020, 19:43
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Çam: “Vatandaş faturasını soğan, sarımsakla ödemiyor”

Çarşı pazarda el yakan fiyatların TÜİK oranları arasında nasıl kaybedildiğini bir türlü anlayamadıklarını belirten BASK İl Temsilcisi Çam, TÜİK tarafından açıklanan ve inandırıcı bulunmayan rakamlara göre, Haziran ayında enflasyonun (TÜFE) % 1,13 arttığını kaydetti.

2020 yılının ilk altı ayındaki kümülatif artış miktarı ise % 5,75 olduğuna dikkat çeken Hayati Çam, böylece Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından Ocak ayında memurlara reva görülen % 4’lük sadaka miktarı artışın tamamının eridiğini, memur ve emeklilerin % 1,75 alacaklı hale geldiğini anlattı. Hakem Kurulu Kararı gereği memur ve emeklilerinin maaş ve aylıklarına Temmuz ayında yapılacak artışın, % 1.75’llik enflasyon farkı ile birlikte % 5.75 olacağını anlatan Çam, enflasyonun 2020’nin ilk altı ayında % 5.75, Mutfak Enflasyonu’nun ise % 10.41 olduğuna dikkat çekti.

Enflasyona ayar çekmek için ağırlığı düşürülse bile, memur ve emeklileri ile asgari ücretlilerin, aylıklarının % 35’i ile %50’si arasındaki miktarı sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gıda harcamalarına ayırmak zorunda oldukları düşünüldüğünde durumun vahametinin ortaya çıktığına dikkat çeken Çam, TÜİK verilerinin inandırıcı olmadığını, piyasa gerçekleri ve önceki açıklamaları ile örtüşmediğini vurguladı.

TÜİK tarafından Mayıs’ta açıklanan “İstatistiklerle Aile: 2020” bülteninde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payın % 23.7 ile konut ve kira harcamalarına, %20,3’ünün gıda ve alkolsüz içeceklere , % 18,3’ünün ise ulaştırma olduğunu açıkladığını, ama Haziran ayı enflasyon açıklamasında belirtilen harcama kalemlerinin oranlarının örtüşmeyerek birbirini tekzip ettiğini söyleyen Çam, TÜİK’in açıklamasına göre 12 harcama grubundan sadece gıda ve alkolsüz içecekler grubunda düşüş görüldüğünü, gıda harcamaları grubunda ise en fazla düşüşü gösteren kalemlerin sarımsak, domates, patates, kuru soğan, yumurta, muz, çilek ve salatalık şeklinde sıralandığına dikkat çekti.

2020-2021 yılarını kapsayan 5. Toplu sözleşme döneminde örtülü pazarlıklarla 3 milyon 250 bin memur ve 2 milyonu aşkın emeklinin toplu sözleşme masasında bırakıldığını belirten Hayati Çam, danışıklı dövüşle Hakem Kurulunun sadaka artışına mahkum edildiğini, memur zamlarının enflasyon altında kaldığı tek toplu sözleşme dönemi bu olmadığını, 1. Toplu sözleşme dönemi dahil her toplu sözleşme döneminde memur maaş artışlarının enflasyonun altında kalarak enflasyon farkı ve alacağı oluştuğunu ifade etti.

(Haber Merkezi)

#Hayati Çam #BASK İl Temsilcisi
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