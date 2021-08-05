Çam, “TÜİK, TİS görüşmelerine müdahale etmemeli”

Devam eden kamu işçileri toplu iş sözleşmeleri ile kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) piyasa gerçeklerini yansıtmayan oranlarla gölge etmemesini isteyen BASK İl Temsilcisi Çam, TÜİK’in açıklamadığı ısmarlama rakamları vatandaşın ciddiye almadığını söyledi.

TÜİK’in son olarak Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1.8 olarak, yılın ilk 7 ayında ise kümülatif enflasyon oranı yüzde 10,41 olarak açıkladığını anlatan Hayati Çam; “Bu durumda, Hakem Kurulu tarafından Temmuz ayında memur ve emeklilerine yılın ikinci altı ayı için reva görülen % 3’lük sadaka miktarı artışın % 60’ı erimiş bulunmaktadır. Bu artışı belirleyenler ve eylemsizlikleri ile belirlenmesine katkı verenler utanmalıdır. Onları vicdanları ile başbaşa bırakıyoruz” dedi.

Halen yaklaşık 700 bin kamu işçisi adına 2021-2022 yılları için toplu iş sözleşme pazarlıklarının sürdüğünü, kamu işçileri düşük ücretlere yapılan seyyanen artışlara ilaveten Hükumetin “2021 yılı ilk altı ayı için yüzde 9, ikinci altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı” teklifini yetersiz bulup bu teklifin yenilenmesini beklediğini kaydeden BASK İl Temsilcisi Çam, memur toplu sözleşmelerini yürüten sendika ve konfederasyonların kayıpların karşılanmasını bile seslendirmekte zorlandığını, böyle bir ortamda TÜİK’in, toplu pazarlık dönemlerinde iktidarlara nefes aldırmak için enflasyon oranları ile oynamayı kendine görev biçmesinin kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

Bakan Vedat Bilgin’in çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz dediğini belirterek yeni dönem görüşmelerinin de yüzdelik artışla noktalanacağını gösterdiğini, 19 yıldır toplu pazarlık sürecine ve sürece katılanlara bakıldığını Bakan Bilgin’in sözünde haklı olduğunun ortaya çıktığını ve 19 yıldır yetkili sendikalarca toplu sözleşme için hiçbir girişimde bulunulmadığını belirten Çam,

“2 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde memurlar için önemli bir fırsattır. Masaya oturan sendikaların bu fırsatı değerlendirmelerini, peşkeş çekmemelerini umuyoruz. Toplu sözleşme masasına oturan sendikaların söylemlerinde sağladıkları ortaklığın, olumsuzluk halinde, eylemlere de yansımasını bekliyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerine Hükumetin hazırlıksız gelmesine tepki göstermeyip açık onay veren sendikaların Hükumete 12 Ağustos gününe kadar süre vermelerinde iyi niyet bulunmamaktadır. Memurların ve emeklilerinin süreci iyi takip etmelerini ve oynanan oyunu bozmalarını bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

