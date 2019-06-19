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Cam silerken düşen kadın kurtarılamadı

Cam siliyordu, biranda metrelerce yüksekten yere düşerek öldü. Çorum'da, temizlik yaptığı dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Cam silerken düşen kadın kurtarılamadı

Cam siliyordu, biranda metrelerce yüksekten yere düşerek öldü. Çorum'da, temizlik yaptığı dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:21
Cam silerken düşen kadın kurtarılamadı

Alına bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Beytepe 1.inci Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki dairenin pencere camını silen Reşide Temel (56), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikte betan zemine düştü. Ağır yaralanan Temel, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Reşide Temel, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Reşide Temel’in düştüğü alanı güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, ölüm haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

(Yusuf ÇINAR)

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