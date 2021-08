Çam: “Önerilen zam oranı memurlarla alay etmektir”

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) İl Temsilcisi Hayati Çam, memur ve emeklilere yönelik 2022-2023 yılları için hükümet tarafından teklif edilen zammın memurlarla alay etmek anlamına geldiğini söyledi.

BASK İl Temsilcisi Hayati Çam, hükümet ile kamu işçileri arasında 11 Ağustos’ta imzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte kamu işçilerinin taban ücret kavramına yer verilerek brüt çıplak ücretinin 4 bin 100 TL’ye yükseltildiğini, 2021 yılı ilk yarısı için yüzde 12, ikinci yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, 2022 yılı 1 ve 2. Altı ayları içinde yüzde 5 + enflasyon farkı ödenmesi, ayrıca her yıl 4 ilave tediye ile birlikte taşerondan kadroya geçen işçiler için ilk yıl 30, ikinci yıl 40 günlük ücret tutarından ikramiye verileceğini, memurların kıdem aylığının bir benzeri olarak da kamu işçisine çalıştığı her yıl brüt 7 TL hizmet zammı ile 350 TL sosyal yardım verilmesinin kabul edildiğini hatırlattı.

“Dönemsel artış oranları; yemek parası, aile ve çocuk yardımı, giyim yardımı ve toplu iş sözleşmelerinde yer alan ve ücrete bağlı olmayan doğum, ölüm, evlenme, yol yardımı, prim ve tazminatlar gibi diğer maktu ödemelere de aynen yansıtılması kabul edilmiştir. Başta Türk-İş olmak üzere işçi sendikalarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuşan Hayati Çam, aynı hükümet ve aynı bakanın 24 saat geçmeden memurun toplu sözleşme talebine ilişkin zam teklifini 2022 yılı 1. Yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2023 yılı 1 ve 2. yarıları için ise yüzde 6 + enflasyon farkı olarak sunduğunu vurgulayarak “Hükümetin bu rakamları teklif etmesi memurlar için kabul edilemez, incitici ve alay edici vahim bir durumdur. Devletin asli ve sürekli görevlerini yurdun her köşesinde, günün her saatinde ve gerektiğinde canı pahasına yerine getiren kamu görevlilerine reva görülen artış oranları şairin; “BİR KİŞİYE TAM DOKUZ, DOKUZ KİŞİYE BİR PUL, BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ KUZULARA ŞAH OLSA!” dDeyişini haklı çıkarmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Hükumetin teklifinde; memurların tekliflerindeki taban maaş artışı, 2020-2021 yılları enflasyon kayıpları, ikramiye ve diğer taleplerden bahis yoktur. 3600 ek gösterge sorunu ve sözleşmeli personel ilişkin yapılan açıklama ise bir ayıbın örtülmesi için kullanılan sosyal sostan öte bir anlam taşımamakta ve nihayetinde bitmeyecek bir komisyon çalışmasının başlatılacağının haber verilmesidir” diye konuştu.

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde masaya oturacak sendikaları uyardıklarını hatırlatarak “dağ fare doğurdu” diyen Hayati Çam, BASK olarak yıllardan beri özgür toplu sözleşme ortamının sağlanması için talep edilen hususların kanun metinlerinden ayıklanarak masada kararlaştırılmasını, Hakem Kurulu yapısının düzeltilmesini ve sosyal tarafların eşit temsilini istediklerini ve bu teklife karşı tüm sendikaların üretiminden gelen gücü kullanarak taleplerin karşılanmasını sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)