Çam: “Enflasyonun bedelini memur ve emekliler ödemekte”

TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama rakamlara göre, Ocak ayında enflasyonun % 11,1 arttığını, bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre bu oranın % 15,2 olduğunu belirten Çam, “Yılın ilk ayında; 6 aylık dönem için verilen % 7,5 oranındaki artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri % 3,6 alacaklı hale gelmiştir. Açıklanan bu oran vatandaşın bizzat yaşadığı ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu göstermemektedir. Resmi hesaplamaların TÜİK’in ısmarlama verilerine göre yapılıyor olmasının ve ekonomi yönetimindeki başıbozukluğun bedelini ne yazık ki aylığından başka geliri olmayan memur ve emekliler ile dar gelirli vatandaşlar ödemektedir” dedi.

“MEMUR VE EMEKLİ ÇARESİZ”

Piyasada temel tüketim maddelerindeki el yakan kontrolsüz fiyat dalgalanmalarının memur ve emeklileri çaresiz duruma düşürdüğünü kaydeden Çam, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Memur ve emekliler aile fertlerinin karşısında da çaresiz durumdadır. Yetkili ancak etkisiz sendikaların ‘tarihi bir toplu sözleşme’ diye imzalamış oldukları 6. dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir. Ek zam adı altında sadaka niyetine verilen %2,5’luk artışla birlikte alınan % 7,5’luk artış ilk aydan erimiştir.”

“ZAMLARI ‘GÜNCELLEME’ OLARAK GÖSTERMEK EMEK DÜŞMANLIĞIDIR”

“Fiyatlardaki kontrolsüzlüğü kamuoyuna ‘güncelleme’ olarak yansıtmaya çalışılmasını kınıyoruz. Bu yaklaşım açıkça emek ve ekmek düşmanlığıdır. Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için Hükumeti göreve çağırıyoruz. Sosyal tarafların katılımı ile KDV, ÖTV ve kimi vergi oranlarının değiştirilmesi, temel tüketim madde ve kalemlerinde subvansıyona gidilmesi sağlanmalıdır.”

(Haber Merkezi)