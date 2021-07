Çam: “En düşük memur aylığı yoksulluk sınırından başlamalı”

2 Ağustos 2021 tarihinde 3 milyon 250 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi için 2022-2023 yıllarını kapsayacak 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağını söyleyen Çam, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Toplu sözleşme görüşmelerini Memur-Sen heyeti yürütecektir. Memur-Sen’in 19 yıllık toplu pazarlık döneminden ders alarak, önüne konacak her teklife imza atma ve memurların sorunlarını çözümsüz bırakma alışkanlığından vaz geçmesini bekliyoruz.

Enflasyona endeksli yüzdelik artış dönemi artık bitmelidir. Enflasyon artışına endeksli artışlar için sendikalara da pazarlığa da gerek yoktur.

Memur-Sen her ay açlık ve yoksulluk sınırı miktarlarını açıklamaktadır.

4 kişilik bir aile için Haziran ayında Memur-Sen’in açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı 8 bin 3 TL’dir.”

“BİR KONFEDERASYON ÜYELERİNİ

YOKSULLUĞA MAHKÛM EDEMEZ”

“Bir konfederasyonun başta kendi üyeleri olmak üzere adına hareket ettiği memur ve emeklilerini yoksulluğa mahkûm etmesi beklenemeyeceğine göre, en düşük memur aylığının Memur-Sen’in kendi açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı olması gerekir.

Bu miktarının üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.

Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarının yasak olması nedeniyle “memurların ekonomik varlıklarını geliştirme” görevini zımnen devlet üstlenmiştir. Ancak Devlet bu görevini yerine getirmemekte, toplu pazarlık masasına oturan yetkili sendikalar da iktidarlarla işbirliği yapmaktadır.

Bu kez şeytanın bacağının kırılacağı umudunu korumak istiyoruz.

Bu kez Memur-Sen’in halen kamu işçileri için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden ders çıkarmasını, işçi sendikalarının toplu pazarlık deneyimlerini örnek almasını, ortalama kamu işçisi ücreti ile ortalama memur aylığı arasında memurların aleyhine dengesizliği kapatmasını, açılmaya devam eden makası daraltmasını bekliyoruz.

Memur-Sen’den toplu sözleşme taleplerini açıklarken “kırımızı çizgileri” ni, -varsa- “olmazsa olmaz” larını görmek ve öğrenmek istiyoruz.

Memur-Sen’in memur ve emeklilerinin bu haklı talebini duyacağına ve yüzlerce maddelik göstermelik taleplerle gündemi tıkamadan 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan konuların herbirini toplu pazarlık masasına taşıyacağına inanmak istiyoruz.

Bu taleplerin toplu pazarlık masasına taşınması halinde BASK olarak Memur-Sen’in yanında olacağımızı, her eylem ve etkinliğinde destekleyeceğimizi de bu vesile ile kamuoyuna ilan ediyoruz.

Toplu sözleşme ile ilgili uyarılarımızı ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile ayrıca paylaşmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)