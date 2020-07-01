Çam: “Emeklilere aile yardımı yapılmalı”
Bağımsız Kamu Görelileri Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Hayati Çam, Memurlar çalışırken aile, eş ve çocuk yardımı aldıklarını belirterek eşi çalışmayan memura 332,00 TL eş yardımı, 6 yaşından büyük çocuklar için çocuk başına 36,52 TL TL, 6 yaşından küçük çocuklar için de 73,04 TL ödendiğini kaydetti. Eşi çalışmayan, biri 6 yaşından küçük iki çocuklu bir memurun 441,46 TL aile yardımı aldığını söyleyen Çam, emekli olunduğunda ise ilk kaybın aile yardımı olduğunu kaydetti.
En düşük SSK emeklisi aylığının 2.030,02 TL., en düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığının 1.430,50 TL. en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığının 1.836,50 TL., en düşük emekli sandığı aylığının ise 2.332,20 TL. olduğunu anlatan Çam, bu rakamların ek ödemesiz rakamlar olduğunu ifade etti.
Bu rakamların tamamının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 26 Haziran 2020 tarihli “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” raporunun 26. sayfasından alındığına dikkat çeken Çam, “Dul ve yetimlerin aylıklarına girmek istemiyoruz. Aynı sayfada net asgari ücretin 2.324,70 TL olduğu da yazılıdır. Emekli olan bir çalışanın emeklilikte paraya ihtiyacı vardır. Emeklilikte eş yardımı (332,00 TL) en düşük emekli aylığında (Bağ-Kur Tarım Emeklisi) bile % 23’ün üzerinde artış demektir. Varsa ve yaş itibarıyla uygunsa 6 yaş üzeri iki çocuk ve eş yardımı ile birlikte aile yardımı 405,04 TL’ye ulaşmaktadır. O takdirde artış % 28’e yükselmektedir. Bu bile emekliler için bir ferahlıktır.
O nedenle emeklilere aile yardımı (eş ve çocuk yardımı) yapılmalıdır. Bu, sosyal devletin emeklilere borcudur” dedi. (Haber Merkezi)
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