Çam, AÇÖV İl Temsilciliğine getirildi

HAYATİ ÇAM KİMDİR

Hayati Çam 1967 yılında Çorum doğdu. Bahçelievler İlkokulu, Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu, Çorum Atatürk Lisesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Programlarını bitirdi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2. Sınıf ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Medya ve İletişim Programında eğitim hayatına devam eden Çam, Bağımsız Büro Sendikası İl Temsilciliği, Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Başkanlığı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Denetleme Kurulu Başkanlık görevlerini yapıyor. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyon İl Temsilciliği görevini de yürüten Hayati Çam Çorum Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nde Şef olarak görev yapıyor. (Haber Merkezi)