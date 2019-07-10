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Çam, AÇÖV İl Temsilciliğine getirildi

Hayati Çam Genel Merkezi Ankara da bulunan Anadolu Üniversitesi Okuyanları ve Mezunları Eğitim Kültür Vakfı (AÇÖV) İl Temsilciliğine getirildi. Türk Medeni Kanunu’nun 13-07-1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73-81.nci maddeleri uyarınca kurulan vakıf, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı fakülteler, yüksekokullar, enstitülerdeki öğretim elamanları, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve Anadolu Üniversitesine gönül bağı hissedenler arasında birlik, beraberlik, dayanışmayı sağlamak ve Türk eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, eşitlik, niteliklilik vasıflarını kazanması doğrultusunda çalışmalar yaparak, örgün ve yaygın sistemin güçlendirilerek ilerlemesinde katkı sağlayacak her türlü idari, sosyal, eğitim ve kültür alanlarında etkinliklerde bulunmayı amaçlıyor.

Çam, AÇÖV İl Temsilciliğine getirildi

Hayati Çam Genel Merkezi Ankara da bulunan Anadolu Üniversitesi Okuyanları ve Mezunları Eğitim Kültür Vakfı (AÇÖV) İl Temsilciliğine getirildi. Türk Medeni Kanunu’nun 13-07-1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73-81.nci maddeleri uyarınca kurulan vakıf, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı fakülteler, yüksekokullar, enstitülerdeki öğretim elamanları, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve Anadolu Üniversitesine gönül bağı hissedenler arasında birlik, beraberlik, dayanışmayı sağlamak ve Türk eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, eşitlik, niteliklilik vasıflarını kazanması doğrultusunda çalışmalar yaparak, örgün ve yaygın sistemin güçlendirilerek ilerlemesinde katkı sağlayacak her türlü idari, sosyal, eğitim ve kültür alanlarında etkinliklerde bulunmayı amaçlıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:15
Çam, AÇÖV İl Temsilciliğine getirildi

HAYATİ ÇAM KİMDİR

Hayati Çam 1967 yılında Çorum doğdu. Bahçelievler İlkokulu, Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu, Çorum Atatürk Lisesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Programlarını bitirdi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2. Sınıf ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Medya ve İletişim Programında eğitim hayatına devam eden Çam, Bağımsız Büro Sendikası İl Temsilciliği, Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Başkanlığı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Denetleme Kurulu Başkanlık görevlerini yapıyor. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyon İl Temsilciliği görevini de yürüten Hayati Çam Çorum Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nde Şef olarak görev yapıyor. (Haber Merkezi)

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