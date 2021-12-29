Çalyayla Köyü Derneği’nde Hüseyin Baş güven tazeledi

Yavruturna Mahallesi 1.Mürsel Sokak’ta bulunan dernek kıraathanesinde yapılan kongreye, Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Maden, Oto Tamircileri Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çalyayla Köy Muhtarı Yüksel Güreli ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Divan heyetinin belirlenmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda derneğin gelir ve gider bilançoları okunarak ibra edildi. Daha sonra tek liste ile gidilen seçimler sonucunda mevcut Dernek Başkanı Hüseyin Taş yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu ise Erçetin Subay, Haydar Altunkaya, Mustafa Güreli ve Halil Şeker’den oluştu. Denetim Kuruluna ise Özgür Kırmızı, Bahri Ceyhuni ve Hasan Sorucu seçildi.

Üst kurul delegelikleri ise Dernek Başkanı Hüseyin Taş, Erçetin Subay, Haydar Altunkaya, Mustafa Güreli ve Halil Şeker seçildi.

Kongrede kendisine ve yönetimine güvenen tüm dernek üyelerine teşekkür eden Hüseyin Taş, köylerini geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Kongrede Dernek Ankara Genel Merkez Başkanı Hasan Maden de katılımcıları selamladı.

(Haber Merkezi)

