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“Çalışmalar en kısa zamanda bitecek”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fatih Caddesi’ni Gazi Caddesi’ne bağlayacak olan yeni yolda incelemeler yaparak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Çalışmalar en kısa zamanda bitecek”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fatih Caddesi’ni Gazi Caddesi’ne bağlayacak olan yeni yolda incelemeler yaparak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:39
“Çalışmalar en kısa zamanda bitecek”

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yolda incelemeler yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni yolun tm anlamıyla açılmasıyla birlikte Çorum trafiğinin rahat bir nefes alacağını ifade etti. Yeni yolun etrafında otopark ve yeşil alanlarla ilgili de çeşitli çalışmaların başlayacağını belirten Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un güzelleşmesi trafiğinin rahat nefes alması için aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Aşgın “Karakeçili Mahallemizde bulunan 650 metrelik yolumuzun önemli bir kısmını trafiğe açtık. Bu alanda bizim otopark olarak, park olarak, yeşil alan olarak işaretlediğimiz yerler var. Bugün tüm idari personelimizle beraber burada inceleme yapalım ve öyle karar verelim istedik. Burayla ilgili vereceğimiz kararlar şehrimizin geleceğiyle ilgili vereceğimiz kararlar olacak. Nereyi yeşil alan, nereyi otopark olarak işaretleyelim bununla ilgili istişarelerimizi tamamladık. Açtığımız yolla ilgili peyzaj çalışmalarında da kısa süre içerisinde belli bir yol almış olacağız. Kaldırımların ağaçlandırmasını nitelikli ağaçlarla kısa süre içerisinde yapacağız. Orta refüjde tespit edilen eksiklikleri de en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bu alanda yeşil alanı artıracak çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yapıyorlar. Gazi caddesinden yeni yola tek yön yolu açtık. Gazi Caddesinde trafiğin rahatladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Şahsımıza da sıklıkla tebrik ve teşekkürler geliyor. Yolun geri kalan kısmıyla ilgili bütün çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde kamusallaştırılan ve özel yerlerde de çalışmalarımızı tamamlayarak yolu çift şerit halinde trafiğe açacağız. Trafiğe kısa süre içerisinde çift yön olarak açacağımız bu yolumuz şehrimize uzun yıllar hizmet vermeye devam edecek. Yapacağımız peyzaj çalışmalarıyla da şehrimizin daha da yeşil bir alana kavuştuğu yerlerden birisi olacak. Biz aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizdende dua ve destek bekliyoruz” dedi.

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