“Çalışma şartlarına uygun kılık kıyafetle işe gelmek istiyoruz”

Bu beceriksizliğinin üstünü örtmek için il il dolaşan bu sendikanın genel başkanının 21 Eylül’de Çorum’a geldiğini söyleyen Gül, kendilerince bir dizi faaliyetlerde bulunan Genel Başkanın; Çorum’da yaptığı konuşmalarda kamu çalışanlarının özellikle içinde bulundu ekonomik durumdan hiç bahsetmediğini çünkü kamu çalışanlarının iki yılını kaybettirdiğini vurguladı.

Sendika genel başkanının kamu çalışanlarının onca problemi varken kılık kıyafet yönetmenliğinin kaldırılmasından. Sözde sivil itaatsizlik yapıp altı yıldır serbest kıyafet ile kurumlara gidildiğinden söz ettiğini anlatan Gül, “Önce şunu söyleyeyim. Devlete itaatsizlik olmaz. Daha neyi nasıl talep edeceklerini bile bilmiyorlar. Kimsenin kamu düzenini ve çalışma barışını bozmaya hakkı yok. Önce sendikacılığı öğrenin.

Peki serbest kıyafet uygulaması yapıyoruz derken tarım iş kolunda doğru söylüyorlar mı? O zaman şöyle soralım.

Konfederasyonunuza bağlı ve konuşma yaparken de yanınızda bulunan TOÇBİR-Sen Şube Başkanınız ve aynı zamanda Tarım Orman İl Müdürlüğünde Şube Müdürü pozisyonunda olan kişi; her an araziye çıkma ihtimali olan personele takım elbise giyip kravat takacaksın diyor mu ? Demiyor mu?

Sadece, çalıştığımız kurumun çalışma şartlarına uygun kılık kıyafetle daireye gelmek istiyoruz. Yine arazi şartlara uygun kıyafet için; giyinme-soyunma odaları yok, elbise dolapları yok, duş alma kabinleri yok, diyerek takım elbise giymesi gereken, rol model olan öğretmen mi ? Ziraat Teknikeri mi?

Takım elbise giymesi gereken, doktor mu? Veteriner Hekim mi? Takım elbise giymesi gereken, veri hazırlama memuru mu? Tozlu raflar arasında iş yapan anbar memuru mu? diyerek Sendikacı tavrı mı gösteriyor? Yoksa; Emret komutanım tavrı mı gösteriyor? Yine hali hazırda idareci konumundaki eski ve mevcut Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri; her an araziye çıkma ihtimali olmasına rağmen, bu söylediğiniz serbest kıyafet kararınıza katkı sağlıyor mu? Sağlamıyor mu? Yoksa grantuvalet arzu endam mı ediyorlar?

Tarım İl Müdürlüğünde yaşananları biliyoruz. 28 Şubat zihniyeti! Dün başörtüsünü çıkartmaya çalışıyordu. Aynı zihniyet ne olursa olsun bugün kravat taktıracağım diye uğraşıyor. Arasında fark yok.

Şunu da söyleyeyim. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki biz takım elbise giymeyi de kravat takmayı sever, nerede nasıl giyileceğini de iyi biliriz. Bunu cümle alem de iyi bilir. Bu konuda tevazu yok. İhtiyaç olana da dün olduğu gibi, bugünde ders de verir, ücretini de almayız.

Ancak; gerekçeniz ve yönteminize katılmıyor olsak da, aldığınız kararın arkasında durma erdemliği içinde, sendikacılık adına, bir dik durma cesaretini gösterin. Göz önünde başka, perde arkasında başka tiyatro oynamayın. Şube Başkanı dahil yönetim Kurulu üyeleriniz kararın arkasında değilse, üyeleriniz ne yapsın? Biz; tarlada, bağda, bahçede, ahırda ya da ağılda; takım elbise olmaz diyoruz, siz sivil itaatsizlik diyorsunuz. Gerekçelerimiz farklı. Gerekçelerimiz farklı olsa da kamu çalışanlarının aynı noktada buluştuğu hakları için ortak hareket etmeye var mısınız?” dedi. (Haber Merkezi)