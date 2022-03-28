Çalışma Bakanlığı 7 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.

(AA)