Çalışma Bakanlığı 7 personel alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.
Güncel 28.03.2022, 21:38
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.
(AA)
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|27
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|19. Burnley
|27
|22
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|29
|57
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|28
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|6. Real Sociedad
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