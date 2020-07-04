“Çalışanların yemek ihtiyacını karşılamak idarenin görevi”

Verdikleri hukuki mücadelesi neticesinde sağlık çalışanlarının yemek mağduriyetinin giderildiğini kaydeden Çiftçi, açıklamasında şunları söyledi:

“Uğurludağ Entegre İlçe Hastanesi’nden görev yapan Genel Sağlık-İş üyelerimizin sendikamıza yaptığı müracaatlarda, halen hastanede 24 saat nöbet tuttuklarını yakın zamana kadar nöbet sırasında kendilerine 3 öğün yemek verildiği ancak 2018 yılından itibaren sabah kahvaltılarının iptal edildiğini belirtmişlerdir. Genel Sağlık-İş üyeleri 24 saat nöbette 2 öğün yemek verildiğini ifade ederek, sendikamızın girişimlerini talep etmişlerdir.

Yapılan bu başvurular üzerine sendikamızca ilgili idareye başvuruda bulunulmuş ve söz konusu işlemin açıkça yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek sağlık emekçilerinin en doğal hakkı olan yemek hizmetinin sağlanması istenilmiştir. Beklendiği gibi bu talebimizin reddedilmesi üzerine Çorum İdare Mahkemesi’nde işlemin iptali için sendikamız tarafından dava açılmıştır. Yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir. Karara karşı Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulmuştur”.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin istinaf taleplerini haklı bulduğunu belirten Çiftçi, “Çalışandan bir öğün yemeğin esirgenmesi haksız, hukuksuz ve keyfi bir işlemdir. Nöbet tutan bir sağlık çalışanına mahkeme kararı ile yemek verdirtebiliyor olmak son derece üzücüdür. Çalışanı aç bir şekilde çalışmaya zorlamanın hiçbir vicdani açıklaması olamaz” dedi

Uğurludağ Devlet Hastanesi’ndeki hukuka aykırılık mücadelesini Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin hakkaniyetli ve hukuka uygun kesin kararı ile kazandıklarını dile getiren Çiftçi, “Bu karar ile sendikamız üyesi olsun olmasın emekçilerin mağduriyeti giderilmiştir. Emekçiler haklı taleplerine sendikamızın hukuki çabaları ile kavuşmuşlardır. Bu kararın böyle mağduriyet yaşayan tüm çalışanlara emsal olmasını diliyoruz. Her türlü hukuksuz işleme karşı güçlü Hukuk Müşavirliğimiz ile mücadelemize hiç yorulmadan devam edeceğimizi bir kez daha duyurmak isteriz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)