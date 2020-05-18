Çalışanların sorunlarını Vali Çiftçi’ye anlattılar

Yıldız, pandemi sürecindeki başarılı yönetiminden, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

Pandemi sürecinde genel merkez üzerinden, Memur-Sen’in “Şimdi Vefa Zamanı” parolasıyla yola çıkarak “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” yardım kampanyası başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için; Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay, Deniz Feneri ve İHH gibi yardım kuruluşlarına 4.5 milyon lira yardımda bulunduklarını anlatan Yıldız, ayrıca Türkiye genelinde kan stokları azalan Kızılay Kan Merkezine katkı için kitlesel kan verme kampanyası yaptıklarını söyledi.

Hizmet Kollarının yerelde de güzel faaliyetleri olduğunu; Valilik Sosyal Vefa gruplarında gönüllü olarak yer aldıklarını, sağlık çalışanlarına dezenfektan, maske, koruyu maske, gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan Ali Yıldız, ziyarette çalışma hayatına ilişkin eksiklikleri, aksaklıkları üyelerden gelen talep ve şikayetleri de iletti. (Haber Merkezi)