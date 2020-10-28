“Çalışanların huzuru bozuluyor”

Türk-İş Çorum Temsilcisi Sefer Kahraman, yaptığı açıklamada Meclis’te görüşülen torba yasanın çalışanların aleyhine maddeler içerdiğini söyledi. Kahraman açıklamasında, “Biz yıllardır biliyoruz. Hükümetlerin ne zaman adı istihdam, adı iyileştirme gibi süslü laflarla açıkladığı paketler dışarıdan baktığımızda halka bal çanağı gibi gösteriliyor ama ne zaman içi açılıp çalışanların önüne konulsa cin biberi çıkıyor” dedi.

“YASA, ÇALIŞANLARIN HUZURUNU BOZACAK”

Hükümetin açıkladığı paketlerin çalışanların hayatını felç ettiğini ifade eden Kahraman, “TBMM’de görüşülen torba yasa da bunlardan biridir. Biz bunların önümüze geldiğinde acı çıkacağını nereden biliyoruz, ülkemizin enflasyon rakamlarını hesaplama tutumlarından biliyoruz. Ülkedeki açlık sınırının altındaki ücret politikalarından biliyoruz. Çalışanları, emeklileri sevk ettikleri açlık politikalarından biliyoruz. Dolayısıyla TBMM’de görüşülen bu yasa çalışanların huzurunu bozacak, iş güvenliği olmayan, kuralsız çalışma, sendikasız ve örgütsüz bir çalışma meydana getirecektir biz buna Türk-İş olarak şiddetle karşıyız” açıklamasını yaptı.

“BU GİDİŞE DUR DEMEMİZ GEREKİYOR”

Kahraman’ın ardından Toleyis Sungurlu Temsilcisi İnci Yıldız’ın okuduğu basın açıklamasında, “İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere ‘istihdam kolaylığı sağlayacağı’ iddia edilen düzenleme aslına belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

“SALGIN KOŞULLARINDA İŞSİZLİKLE MÜCADELE BÖYLE OLMAZ”

İşsizlik Sigortası Fonu’nun işvereni teşvik fonuna dönüştüğünün belirtildiği açıklamada, “Salgın koşulları fırsata dönüştürülmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır. Yapamayacaksınız, yaptırmayacağız. Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez. TBMM’deki söz konusu düzenleme ‘işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme’ düzenlemesidir. Bugün rüzgâr eken fırtına biçecektir. İşçinin mücadeleye vereceği yanıt nettir: Mücadele, mücadele mücadele. Yaşasın ekmek barış özgürlük mücadelemiz” kaydedildi. (Nurdan AKBAŞ)