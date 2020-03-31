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Çalışanlara yönelik örnek duyarlılığa ekrandan alkış

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerinin kapandığı, üretimin durdurulduğu ya da yavaşlatıldığı, çalışanların işine son verilmesi veya ücretsiz izine çıkarılması kaygılarının doruğa çıktığı bir ortamda, 3.300 çalışanından hiç birini işten çıkarmayacağını, üstelik istihdamı yüzde 10 oranında artırarak, başka işletmelerde işini kaybetmiş 330 kişiyi daha işe alacağını açıklayarak, Türkiye’ye örnek olmuştu.

Çalışanlara yönelik örnek duyarlılığa ekrandan alkış

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerinin kapandığı, üretimin durdurulduğu ya da yavaşlatıldığı, çalışanların işine son verilmesi veya ücretsiz izine çıkarılması kaygılarının doruğa çıktığı bir ortamda, 3.300 çalışanından hiç birini işten çıkarmayacağını, üstelik istihdamı yüzde 10 oranında artırarak, başka işletmelerde işini kaybetmiş 330 kişiyi daha işe alacağını açıklayarak, Türkiye’ye örnek olmuştu.

31 Mart 2020 Salı 22:50
Çalışanlara yönelik örnek duyarlılığa ekrandan alkış


Önceki akşam Halk TV’de yayınlanan, Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdiki Zaman-Siyaset” programında, Ahlatcı’nın bu güzel jestinden övgüyle söz edildi. Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Dr. Serdar Savaş’ın konuk olduğu canlı yayında Gürkan Hacır, Ahmet Ahlatcı’nın “Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz” sözünü de hatırlatarak, “artı istihdam” sözünü anlattı.

Gürkan Hacır, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covit 19 Servisi’nde çalışan hemşirelerin kendisine ilettikleri bir takım ihtiyaçlarının Ahlatcı tarafından karşılanmasını beklediğini de söyledi. Ünlü sunucu, programın ilerleyen bölümlerinde ise, Ahmet Ahlatcı’nın bu isteği memnuniyetle karşıladığı bilgisini verdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 01.04.2020 19:20
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