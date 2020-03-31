Çalışanlara yönelik örnek duyarlılığa ekrandan alkış



Önceki akşam Halk TV’de yayınlanan, Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdiki Zaman-Siyaset” programında, Ahlatcı’nın bu güzel jestinden övgüyle söz edildi. Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Dr. Serdar Savaş’ın konuk olduğu canlı yayında Gürkan Hacır, Ahmet Ahlatcı’nın “Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz” sözünü de hatırlatarak, “artı istihdam” sözünü anlattı.

Gürkan Hacır, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covit 19 Servisi’nde çalışan hemşirelerin kendisine ilettikleri bir takım ihtiyaçlarının Ahlatcı tarafından karşılanmasını beklediğini de söyledi. Ünlü sunucu, programın ilerleyen bölümlerinde ise, Ahmet Ahlatcı’nın bu isteği memnuniyetle karşıladığı bilgisini verdi.

(Haber Merkezi)