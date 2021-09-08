“Çalışana yapılan zam enflasyona yenik düştü”

2021 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyonun % 6 olarak öngörüldüğünü ve bu beklentiye göre yılın her iki yarıyılı için % 3+3 lük bir maaş zammında mutabakata varıldığını belirten Onan, “Yaşanan süreçte, hangi öngörüye göre hesap yapıldı bilinmez ama çarşı ve pazar enflasyonu ciddi oranlarda artarken, düşük ve sabit gelirli tüketicinin alım gücünü tamamen düşürmüştür” dedi.

Eylül ayından itibaren vatandaşın, bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun yükünü sırtında taşıyacağını, artan fiyat artışlarını cebinden karşılayacağını, sonbahar sonunda doğalgaz ve elektrik kullanımının artışı ve bunların ödemeleri ile alım gücünün tamamen tükeneceğini kaydeden Onan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ekmek zamlanmıştır. Simit zamlanmıştır. Doğalgaz %15 zamlanmıştır. Elektrik zamlanmıştır. Tüm gıda ürünleri zamlanmıştır. Ev kiraları zamlanmıştır. Lakin iktidar Ocak ayından geçerli % 5’lik küçük bir zam yapmakla vatandaşı, kendi haline ve kaderi ile baş başa bırakmıştır.

İktidarın çalışan ve emekli kesimine dair ücret politikası bu kesimi mağdur etmeye devam etmektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşın refahını sağlamak devletin görevidir. Lakin, iktidar uyguladığı maaş zammı politikaları sebebiyle, vatandaşı sadece vitrin seyreder hale getirmiştir. Vitrin seyretmenin aç karınları doyurmadığı, ihtiyaç duyduğu ürünleri eve taşımadığı bir gerçektir.

Büyüme rakamları %21’lerde çıkmasına rağmen haklarını savunduğumuz vatandaş kesiminin büyük çoğunluğu büyüme rakamlarından fayda görmemiş, varlıklı kesimin büyük çoğunluğu kazancına, kazanç katmıştır.” (Haber Merkezi)

