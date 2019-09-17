“Çalışan sigortalılar da yardımlardan faydalanabilir”

Toplantıda konuşan İl Müdürü Ömer Tök, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kurum tarafından çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Hem sigortalı çalışıp hem de sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edilebileceğini, sigortalı çalışıyor olmanın sosyal yardım almaya engel olmayacağını anlatan Tök, hane içinde kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması halinde (2019 Ocak-Aralık dönemi için 609.67 TL) sigortalı çalışmaya devam ederek de Gıda Yardımı, Aşevi Yardımı, Yakacak Yardımı, Eğitim ve Giyim Yardımları, Özel Amaçlı ve Diğer Aile Yardımları, Kronik hastalara Elektrik Tüketimi Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı,

hane içinde kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 2/3’ünden (2019 Ocak-Aralık dönemi için 1.219.34 TL) az olması halinde ise sigortalı çalışmaya devam ederek de kronik hastalara yönelik yardımlardan (Tüberküloz ve SSPE) faydalanılabileceğini dile getirdi.

Aileden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması halinde İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılmış olması halinde İŞKUR’un ödediği primle sağlık hizmetlerinden yararlanılabileceğini belirten Tök, “Çalışmanız halinde sigorta primlerinizin işveren hissesinin tamamı bir yıl süre ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanır.

İş görüşmesine gidebilmeniz için aynı yıl içinde 3 kere olmak üzere 40-100 TL arasında işe yönlendirme yardımı verilir.

İşe başlamanız durumunda, aynı yıl içinde 1 defaya mahsus olmak üzere aylık brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar tutar (2019 Ocak-Aralık dönemi için 852 TL) işe başlama yardımı verilir.

Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarından faydalanıyorsanız işe yerleşmeniz halinde 12 ay boyunca şartlı eğitim sağlık yardımı kesilmez” dedi.

Toplantıya katılan mahalle muhtarlarının bu hususları vatandaşlara duyurmada önemli bir sorumluluk taşıdıklarına dikkat çeken Tök, muhtarlara konuyla ilgili afiş ve broşürlerden verdi.(Haber Merkezi)