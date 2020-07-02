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Çalışan kalbe kapak değişimi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilk daha gerçekleşti. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde, nadiren uygulanan “Çalışan Kalpte Kalp Kapağı Değişimi” ilk kez 60 yaşındaki bir hastaya yapıldı

Güncel 02.07.2020, 14:07 02.07.2020, 15:47
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10 yıl önce İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 damar koroner arter baypas ve mitral kapak tamir operasyonu geçiren 60 yaşındaki Muammer Ahçı; nefes darlığı şikâyetinin yeniden başlaması üzerine ameliyat olduğu hastaneye yeniden başvurdu.
Yapılan tetkikleri sonucu daha önce tamir işlemi yapılan kalp kapakçığında ileri derecede kaçağın tekrar başladığı ayrıca diğer kalp kapakçığında da ileri derecede kaçağın başladığı tespit edildi. Ameliyat olması gerektiği söylenen hastaya farklı şehirlerde ve farklı kalp ve damar cerrahisi kliniklerinde ameliyatının çok yüksek riskli olduğu anlatılırken, haziran ayında nefes darlığı şikâyetleri daha da artan hasta
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’ne başvurdu.  Yapılan ekokardiyografi incelemesi sonrası operasyon önerilen Muammer Ahçı, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne yatırıldı. Ameliyat öncesi tüm ayrıntılı tetkik ve tahlilleri incelenen hastanın Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir Erol, Dr. Öğr. Üyesi Sertan Özyalçın tarafından kalbi durdurulmadan sağ koltuk altından girilerek (torakotomi) çalışan kalpte mitral kalp kapakçığı değiştirildi.

YILDA 250 AÇIK KALP AMELİYATI 

İlk defa gerçekleştirilen ameliyat hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, “2. kez yapılması gereken kalp ameliyatlarında ölüm ve sakatlık riski oldukça yüksektir. Hastamız yaklaşık 10 yıl önce ciddi bir operasyon geçirmiş ancak kalp kapağı hastalığı yıllar içerisinde tekrar etmiştir. 2. kalp ameliyatları standart kesi ile yapıldığında ameliyatın riskleri oldukça artmaktadır. Bu nedenle bu riskleri azaltmak için sağ koltuk altından yaklaşık 10-12cm genişliğinde bir kesi ile kalp durdurulmadan, kalp ve akciğer makinesi yardımı ile mitral kapak değişimi ve triküspit kapak tamiri operasyonu yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 saat süren operasyonu başarı ile gerçekleştirdik. 8 yıldır hizmet vermekte olan kliniğimizde 3 öğretim üyesi, 2 uzman doktor ve 1 asistan doktor ile hizmet vermekteyiz. Yılda yaklaşık 250 açık kalp ameliyatı uygulanan kliniğimizde, erişkin kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisinde dünyada uygulanan tüm yöntemleri başarı ile uygulamaktayız” dedi.

#ÇALIŞAN KALBE KAPAK DEĞİŞİMİ
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