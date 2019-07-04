Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99363
ALTIN
256.151
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0755
EURO
6.3456

Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

Çorum’da Kemal Biçer'in (65) işlettiği bakkal dükkanına giren şüpheliler, muhabbet kuşları ile birlikte bazı ürünleri çalarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüphelinin çaldığı muhabbet kuşları sahibine teslim edildi. Mutluluk yaşayan Kemal Biçer, “Dünyalar benim oldu” şeklinde konuştu.

Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

Çorum’da Kemal Biçer'in (65) işlettiği bakkal dükkanına giren şüpheliler, muhabbet kuşları ile birlikte bazı ürünleri çalarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüphelinin çaldığı muhabbet kuşları sahibine teslim edildi. Mutluluk yaşayan Kemal Biçer, “Dünyalar benim oldu” şeklinde konuştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:32
Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

Çorum'da 3 şüpheli girdikleri bakkal dükkanından 2 muhabbet kuşunun olduğu kafes ile bazı ürünleri çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin C.A.A., N.D ve E.B. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis muhabbet kuşlarını sahibine teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Kemal Biçer, “Hırsızlar iş yerimin kapısını kırıp içeriye girmişler. Sigara ve daha pek çok malzemeyi çuvallara doldurup gitmişler. Ben çalınan malzemelere üzülmedim. En çok kuşlarımın çaldıklarına üzüldüm. Polisler, 'hırsızları yakaladık, muhabbet kuşlarını da bulduk' dedi. O anda dünyalar benim oldu. Sonra getirip bana teslim ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan zanlıların araçlardan çaldıkları akü ve mazot bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalınan malzemelerini alan vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerine ayrı ayrı teşekkür etti.

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
“Akıllı Şehir İçin Yol Haritası”
“Akıllı Şehir İçin Yol Haritası”
Çölyak Derneği’nden Dr. Sezikli’ye kutlama
Çölyak Derneği’nden Dr. Sezikli’ye kutlama
Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi
Esnaf sorunları TESK Genel Başkanı Palandöken’e iletildi
Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri
Bahçelievler KKSM'den renkli gösteri
“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”
“Tımarlı sulaması bölge insanını ekonomik olarak rahatlayatacak”
Hacı Bektaş’ta kapsamlı anma
Hacı Bektaş’ta kapsamlı anma
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim