Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

Çorum'da 3 şüpheli girdikleri bakkal dükkanından 2 muhabbet kuşunun olduğu kafes ile bazı ürünleri çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin C.A.A., N.D ve E.B. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis muhabbet kuşlarını sahibine teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Kemal Biçer, “Hırsızlar iş yerimin kapısını kırıp içeriye girmişler. Sigara ve daha pek çok malzemeyi çuvallara doldurup gitmişler. Ben çalınan malzemelere üzülmedim. En çok kuşlarımın çaldıklarına üzüldüm. Polisler, 'hırsızları yakaladık, muhabbet kuşlarını da bulduk' dedi. O anda dünyalar benim oldu. Sonra getirip bana teslim ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan zanlıların araçlardan çaldıkları akü ve mazot bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalınan malzemelerini alan vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerine ayrı ayrı teşekkür etti.

(Yusuf ÇINAR)