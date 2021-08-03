Çalınan aracını trafikte ilerlerken gördü, polisi aradı

Olay, dün akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Tavukçuluk işi ile uğraşan Hakan Şanal’a ait 19 EY 771 plakalı araç, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Araç sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde araç sahibi Hakan Şanal, iş yerinden diğer aracı ile çarşı merkezine doğru ilerlediği sırada trafikte kendisine ait aracın plakalarının değiştirilmiş olduğunu fark etti. Hemen polisi arayan Şanal, ekiplere mevkii bildirdi ve çalıntı aracının peşine düştü. Araç sahibinin ihbarı üzerine belirtilen bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Peşlerinde polisin olduğunu fark eden 2 şüpheli, çevre yoluna doğru çalıntı araçla hızla ilerlemeye başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, bu kez de araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden birisi kaçarken silahını düşündü. 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.



‘EMNİYET MENSUPLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’

Aracına kavuşan Hakan Şanal, ““Araba işyerindeydi elemanlar arabanın kontağını üzerinde unutmuş. Sonra dışarı çıkıp arabanın olmadığını görünce beni aradılar. Abi araba sendemi diye. Belki tanıdık biri almış getirir diye bekledik ama gelen olmayınca polise başvurduk. Dün akşam saat 17.00’dan beri arıyorduk. Sanayiden gelirken tesadüfen arabamı gördüm. Plakayı değiştirmişler ama ben arabamı tanıdığım için peşlerine düştüm. Ekiplere de haber verdim. Sağolsun ekipler de arabamı hemen buldular.” ” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

