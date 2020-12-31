Çalınan araba parçalara ayrılmış olarak bulundu

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 21 Aralık gecesi Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 7.Sokak üzerinden 1982 model Renault marka araç ve 28 Aralık gecesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 13. Sokak üzerinden 1984 model Renault marka oto hırsızlığı meydana geldiği hatırlatıldı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği personeli tarafından olay yeri ile çevresinde yapılan kamera çalışmaları ve araştırmalar neticesinde; oto hırsızlıklarını yapan şüphelilerinin tespitinin yapıldığı, 30 Aralık günü kişilerin yakalanarak gözaltına alındığı dile getirilen açıklamada: “1982 model Renault marka araç Sanayi Sitesi’nde oto hurda alımı yapılan işyerinde parçalanmış olarak, 1984 model Renault marka araç ise plakası sökülmüş hasarsız olarak park halinde ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayın şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, Adli Mercilere sevk edilerek, soruşturmaları devam etmektedir” denildi.

(Haber Merkezi)