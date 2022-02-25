Çaldıkları malzemelerle yakalandılar

Çorum Valiliği aracılığı ile yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen “Hırsızlık” olaylarının araştırılması, faillerinin tespit edilerek yakalanması çalışmalarına, oluşturulan “Özel Ekipler” tarafından kesintisiz olarak devam ediliyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçe Türkiye Şeker Fabrikaları kurumunda 17 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında, 27 adet 450 kg. ağırlığında demir çitleri çaldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yapılan takip sonucunda çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Kargı’da Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait karayolu kenarında bulunan 36 adet uyarı ve ikaz levhalarını çaldığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte 11 Şubat 2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında merkez ilçe sorumluluk alanında meydana gelen bağ evinden hırsızlık olaylarından 5 faili meçhul olay daha aydınlatıldı.

Yapılan açıklamada, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edilirken, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirilmesinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacağı belirtildi. (Haber Merkezi)

