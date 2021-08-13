Çaldıkları kabloları ormanlık alanda yakarken yakalandı

Çorum’da Türk Telekom’a ait yaklaşık 50 metre uzunluğunda kabloyu çalarak ormanlık alanda yakan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilimiz Bayat ilçesine bağlı Yeşilçat köyünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda bakır kablonun çalınmasından sonra harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri Yeşilçat köyü ve çevre köylerde yürütülen çalışmalar neticesinde haberleşme kablosunu çalarak ormanlık alanda yaktığı tespit edilen bir zanlıyı yakaladı. Zanlı, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Konula ilgili yapılan açıklamada olayın ardından harekete geçen ekiplerin haberleşme kablosunu çalarak ormanlık alanda yaktığı tespit edilen bir kişiyi yakaladığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(Yusuf ÇINAR)

