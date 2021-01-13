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Çaldığı kabloları yaktığı sırada JASAT ekiplerine yakalandı

Çorum’da telefon kablo hırsızlığı yapan bir kişi çaldığı kabloları yakıp bakır tellerini çıkarmaya çalıştığı sırada (JASAT )Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

Güncel 13.01.2021, 13:57
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Çaldığı kabloları yaktığı sırada JASAT ekiplerine yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesi Yaylacık köyü yakınlarında bir kişinin çaldığı kabloları yaktığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile yaklaşık 100 metre telefon kablosu ele geçirildi. Yakalanan kişinin yapılan sorgusunda daha önceki dönemlerde 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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