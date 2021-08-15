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Çaldığı çantayı bırakıp kaçtı

Çorum’da G A’ya ait aracın arka koltuğunda bulunan  çantayı alıp kaçan kişi polisi harekete geçirdi.

Güncel 15.08.2021, 23:23
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Çaldığı çantayı bırakıp kaçtı

Çorum’da G A’ya ait aracın arka koltuğunda bulunan  çantayı alıp kaçan kişi polisi harekete geçirdi. Olay bugün saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi. İddialara göre, G.M., isimli şüpheli, G.A.,isimli kadına ait aracının  arka koltuğunda bulunan çantasını aldı. Fark edildiğini anlayan G.M., çaldığı çantayı olay yerine yakın bir bölgeye bırakıp ticari araca binip  bölgeden uzaklaştı. Bulunan çanta sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.(Yusuf ÇINAR)

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